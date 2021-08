Renfield: Nicolas Hoult protagonista dello spin-off di Dracula

La produzione del film Renfield ha trovato il suo protagonista: Nicolas Hoult interpreterà il servo di Dracula nello spin-off horror. Il lungometraggio sarà sviluppato da Universal Pictures su un soggetto di Robert Kirkman. Alla regia dello spin-off ci sarà Chris McKay (The Tomorrow War), mentre la sceneggiatura è stata affidata a Ryan Ridley.

Il fatto che sia stato ingaggiato Nicolas Hoult per fare da protagonista in Renfield significa che la produzione sta sempre più accelerando. Hoult si è già visto in Warm Bodies ed in Mad Max: Fury Road.

Robert Kirkman ha detto sul progetto:

Stiamo realizzando questo fantastico film per la Universal. Renfield è la storia dello scagnozzo di Dracula e si concentra anche su quanto il suo sia un lavoro orrendo. È una commedia divertente ed estremamente violenta.

Il film segue la storia di R.M. Renfield, detenuto di un manicomio che si pensava soffrisse di allucinazioni e invece era il servitore di Dracula nel romanzo originale di Bram Stoker.

Robert Kirkman produrrà la pellicola per Skybound Entertainment, insieme a David Alpert, Bryan Furst e Sean Furst. Il partner produttivo di McKay, Samantha Nisenboim, sarà il produttore esecutivo del progetto.

