Intel Xe-HPG DG2: leakati i benchmark della scheda video

Potremmo finalmente aver scoperto le potenzialità della nuova scheda Xe-HPG DG2 realizzata da Intel per il lato desktop, almeno stando a quanto mostrato in un leak.

Non sappiamo a che punto sia la produzione di Intel per quel che concerne il mondo delle schede video, a cui l’azienda ha intenzione di approcciarsi da tempo, ma potremmo finalmente aver scoperto i primissimi dettagli della nuova scheda grafica Xe-HPG DG2 della compagnia, di cui recentemente sono spuntati i primi benchmark in rete. Si tratta ovviamente di dati da non prendere per il momento come oro colato, considerando che potrebbero all’effettivo risultare compromessi e che solamente in seguito a dichiarazioni ufficiali potremo scoprire tutti i dettagli reali del dispositivo.

La Xe-HPG DG2 è stata trovata nel database di Geekbench, come riportato da Wccftech, e sembra sia stata testa su un computer con Intel di 11esima generazione. Stando ai dati, abbiamo a che fare con una scheda video per desktop, pronta a competere con le principali rivali AMD e NVIDIA. Passando ai reali valori, troviamo 128 Execution Unit per un totale di 1024 core, e un sistema che gira a 2,2 GHz, il che confermerebbe che Intel è pronta a superare la soglia dei 2.0 GHz per la prima volta.

Le performance di questo primo modello, teoricamente entry-level, non sono particolarmente convincenti, e lo score di OpenCL di 13.710 evidenzia un risultato simile alla AMD Radeon RX 550. Pare che avremo modo di scoprire dettagli ufficiali in merito alla serie Intel nel corso del CES 2022, che si terrà all’inizio del prossimo anno, il che sottolinea quindi come l’azienda – anche nel caso in cui i dati emersi risultassero reali – abbia ancora molto tempo per lavorare alla lineup da mostrare al mondo, che verrà inoltre arricchita da ulteriori modelli più potenti con ottime probabilità.

Restiamo quindi in attesa di novità o teaser ufficiale per i nuovi prodotti Intel, sperando che la compagnia riesca a competere al meglio con le major del settore e risollevi la pessima situazione che da un po’ di tempo a questa parte si è creata per via della carenza di scorte.