House of Gucci: le foto ufficiali dall’atteso film di Ridley Scott

Lady Gaga e Adam Driver sono i protagonisti delle foto ufficiali di House of Gucci rilasciate da Eagle Pictures.

Il trailer più discusso degli ultimi giorni è sicuramente quello di House of Gucci: il film di Ridley Scott ha scosso tutti, anche in virtù del suo incredibile cast, che comprende Lady Gaga e Adam Driver, protagonisti delle nuove foto ufficiali della pellicola.

House of Gucci è ispirato alla sconvolgente storia vera della famiglia che ha fondato Gucci. La casa di alta moda italiana diventata famosa in tutto il mondo. Il film racconta tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni. Potere, Creatività, Ambizione, Tradimento, Vendetta e un omicidio. Tutto per il controllo della Maison che portava il nome della loro famiglia.

Nel cast del film, tra gli altri, Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons e Al Pacino: la pellicola dovrebbe arrivare nelle sale questo autunno.

