Guardiani della Galassia Vol. 3: James Gunn ha la sceneggiatura pronta da anni

James Gunn svela i suoi programmi e il lavoro pregresso per Guardiani della Galassia Vol. 3, che si appresta a girare quest'autunno per i Marvel Studios.

In questo momento, James Gunn ha chiaramente per la testa l’imminente lancio di The Suicide Squad: Missione Suicida, ma dopo di esso non avrà molto tempo per riposarsi: a novembre cominceranno le riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3, su cui ha fornito qualche piccola anticipazione.

Praticamente [il copione] è pronto da anni. Continuo a sistemare e aggiungere cosine, a organizzare modifiche e cose così -sto lavorando a una nuova stesura in questo momento- ma è davvero poca cosa rispetto a quel che è già stato fatto. Basilarmente l’ho finito tre anni fa.

Ma come si inserirà il terzo film nel MCU? Se i primi due film erano abbastanza scollegati rispetto alla macrotrama, ora i Guardiani sono davvero parte integrante dell’Universo Cinematografico Marvel.

L’unica volta che [mi hanno chiesto di inserire qualcosa per favorire gli eventi di altri film MCU] è stato quando nel primo film mi hanno fatto inserire Thanos. Per il resto nient’altro. Devo fare attenzione a quel che succede, di cui mi avvertono, tipo con Gamora e cose simili. So che i personaggi hanno affrontato certe cose quindi devo affrontarle anch’io. Ma per la maggior parte, non mi hanno mai chiesto di inserire qualcosa di specifico nella sceneggiatura del Volume 3 per prefigurare qualcosa futura. Né l’avrei fatto, sinceramente: non è il mio genere di cose.

Insieme al terzo capitolo delle avventure degli scavezzacollo spaziali, Gunn girerà uno speciale natalizio, sfruttando la presenza degli attori sui set: l’Holiday Special è atteso per Natale del 2022, mentre Guardiani della Galassia Vol. 3 per maggio 2023: a quanto pare, ad ogni modo, potrebbe essere l’ultimo film di Gunn per la Marvel (almeno per ora).

Leggi anche: