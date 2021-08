Amazon One: scansioni la tua mano e ti iscrivi al servizio? L’azienda ti regala 10$

Amazon One trasforma il palmo della mano in una carta di credito. L'azienda darà 10$ a chi si iscrive al metodo di pagamento basato sui dati biometrici.

Nel 2020 Amazon aveva presentato un nuovo metodo di pagamento basato sui dati biometrici. Per la precisione: consentiva di pagare scansionando il palmo della mano, senza bisogno di ulteriori codici PIN. Il sistema si chiama Amazon One ed è già attivo in 53 diversi punti vendita fisici controllati dal colosso.

Dai supermercato Whole Foods, passando per quelli senza casse ‘Amazon Go’, oltre alle librerie Amazon Books e Amazon 4 Star – una catena diffusa negli USA dove poter provare alcuni prodotti di Amazon prima dell’acquisto.

Amazon vuole spingere il nuovo metodo di pagamento e, nel tentativo di raggiungere nuovi clienti, ha deciso di predisporre una campagna promozionale per chi si registra al servizio. Sarà sufficiente iscriversi ad Amazon One scansionando la propria mano per ricevere un buono da 10$.

Si può fare in uno degli oltre 50 punti vendita, basta iscriversi con un numero di telefono, una email e una carta di credito da associare al sistema Amazon One.

Amazon è interessata a portare la sua tecnologia per i pagamenti via dati biometrici anche in altri punti vendita. In futuro Amazon One potrebbe diffondersi anche nei supermercati e nei negozi di altre aziende. Amazon, dal canto suo, promette di non condividere i dati biometrici con terze parti, garantendo la sicurezza degli stessi attraverso la crittografia.