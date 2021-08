What If…? si è avvalso di Kevin Feige ed è canon e importante nel Marvel Cinematic Universe

Arrivano ulteriori conferme al fatto che What If…? non sarà solo un evento scollegato ma sarà un tutt'uno con la continuity del MCU.

Il capo sceneggiatore di What If…?, la nuova serie animata Marvel Studios in arrivo l’11 agosto su Disney+, ha confermato che Kevin Feige non si è solamente limitato a dare il suo benestare ma è stato attivamente coinvolto nella realizzazione della stessa, per poterla meglio inserire nel contesto del Marvel Cinematic Universe.

Abbiamo guardato indietro ai grandi momenti del MCU e pensato a modi per dar loro una svolta, siamo partiti da lì. Abbiamo proposto 30 tracce a Kevin Feige, che ne ha scelte 25. Ottima cosa, dato che ci ha dato la conferma che eravamo nella direzione giusta. Poi abbiamo dovuto fare un’ulteriore cernita, per trovare infine la nostra stagione.

ha affermato infatti AC Bradley. Il regista Bryan Andrews ha aggiunto:

Questo ci ha fornito un pennello più largo con cui dipingere, diciamo. È un modo immediato di rivolgersi a un pubblico di massa, per la maggior parte non avvezzo ai fumetti ma semplicemente amante dei film.

Inoltre Brad Winderbaum, uno dei produttori della serie, ha affermato che la collocazione nel palinsesto di Disney+, successiva a Loki, non è frutto di un caso ma una scelta voluta, perché

Non è una coincidenza che lo show riprenda da dove finisce Loki… il multiverso è partito in ogni possibile direzione, dandoci l’opportunità di esplorarlo.

Insomma, una conferma più o meno diretta del fatto che oramai Marvel Studios ha la possibilità di narrare tutto quel che vuole, e che forse proprio grazie a questo vedremo i chiacchieratissimi “cross-over” in Spider-Man: No Way Home, Deadpool e chissà che altro.

Leggi anche: