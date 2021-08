Stranger Things 4 sarà la stagione più grande e ambiziosa, secondo Shawn Levy

Il produttore Shawn Levy, parlando della quarta stagione di Stranger Things, non nasconde la sua ambizione a fare le cose in grande.

La stagione quattro di Stranger Things è, naturalmente, molto attesa, ma come sappiamo la produzione è stata lunga e difficile, in gran parte a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. La lavorazione non si è ancora conclusa, ma il produttore Shawn Levy (che nel frattempo ha girato da regista Free Guy – Eroe per gioco) ha aggiornato sull’operazione, ponendo l’accento sul suo essere particolarmente ambiziosa.

Dirò qualcosa di incredibilmente ovvio ma c’è voluto davvero troppo, troppo, troppo, troppo tempo… ma sta arrivando [la nuova stagione]. Ho girato in Lituania giusto prima della pandemia. Abbiamo girato in Georgia, Lituania e Nuovo Messico, per farvi capire quanto ci espandiamo con la stagione 4. Visivamente e narrativamente è davvero ambizioso, molto più ambizioso delle precedenti tre stagioni.

Purtroppo Levy non ha voluto sbilanciarsi con un periodo di lancio effettivo, che chiaramente verrà annunciato a tempo debito da Netflix, però appare molto fiducioso sul risultato effettivo di questa quarta stagione, che vedrà il ritorno dei personaggi amati da tutti i fan nonché l’arrivo di Robert Englund nel cast in un ruolo non ancora ben definito.

