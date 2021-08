Spider-Man: No Way Home, nuova foto con l’incontro tra Spidey e Doctor Strange

Quando arriverà il trailer di Spider-Man: No Way Home? Non ci è (ancora) dato saperlo ma, in compenso, è sbucata in rete una nuova foto dal set che vede Spidey arrivare in “volo” presso la dimora di Strange, il Sancta Sanctorum situato nel Greenwich Village di New York.

La foto non fornisce alcuno spoiler sulla pellicola, che a conti fatti è ancora per gran parte un mistero, anche se dalla linea di giocattoli sembra che oltre a Strange e Wong (e alla loro misteriosa officina) potrebbero comparire anche Mysterio e Nick Fury, senza contare i rumor più o meno confermati relativi al multiverso che vedrebbe arrivare storici avversari di Spider-Man… presi però dalle precedenti saghe cinematografiche, come Electro e Doctor Octopus. L’unica cosa certa è la data di uscita: il 17 dicembre.

