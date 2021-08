Pearson+ vuole diventare “la Netflix” dei libri universitari, negli USA

Se il costo dei libri di testo delle università italiane vi sembra proibitivo, vi invitiamo a dare un’occhiata a quanto spendono gli studenti dei college statunitensi. Per alcuni corsi parliamo di una speda di diverse migliaia (!) di dollari all’anno. Pearson vuole cambiare tutto ciò, con una formula in abbonamento estremamente accessibile.

Secondo uno studio di College Board, in media uno studente che frequenta un college statunitense spende 1.240$ ogni anno.

Pearson, che è un editore di libri di testo, mette a disposizione il suo catalogo con una soluzione flessibile in stile Netflix. Il servizio si chiama Perason+ propone due formule in abbonamento: la prima da 9,99$, che consente l’accesso ad un singolo libro di testo, mentre la seconda offerta da 14,99$ garantisce l’accesso a tutto il catalogo, che contiene oltre 1.500 libri di testo.

Il catalogo ovviamente non è onnicomprensivo e sicuramente non includerà ogni singolo manuale universitario di cui possa avere bisogno lo studente, ma Gizmodo sottolinea come non manchino libri anche piuttosto costosi, come un manuale di biologia da oltre 60$ e un libro di testo d’ingegneria da 181,32$.

L’app per il momento punta esclusivamente al mercato statunitense, con il lancio del servizio previsto per questo autunno, proprio in occasione dell’apertura dell’anno accademico 2021/2022.

Vogliamo cambiare l’esperienza di apprendimento degli studenti, costruire una relazione diretta con loro, in modo da poter continuare a migliorare i prodotti di cui hanno bisogno e interesse

ha detto Andy Bird, CEO di Paerson.

L’offerta del servizio include anche una serie di strumenti aggiuntivi per l’apprendimento, come versioni audiolibro dei manuali, oltre a database di ricerca e opzioni di personalizzazione dell’esperienza di lettura.