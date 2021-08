Jungle Cruise: Dwayne Johnson rivela che il sequel è già in pianificazione

Dwayne Johnson può essere più che contento di Jungle Cruise, considerando che il film ha già incassato 90 milioni di dollari a livello mondiale, e che su Rotten Tomatoes il pubblico ha espresso un gradimento del 93% sul lungometraggio, ed anche per questo motivo l’attore ha rivelato che sono già in programmazione dei meeting per il sequel.

Lo stesso Dwayne Johnson ha confermato questa cosa su Twitter, dopo che Dale Arnold ha fatto i complimenti all’attore per Jungle Cruise, auspicando un sequel. Lo stesso The Rock ha così risposto:

Grazie amico! Sono felice che abbiamo apprezzato così tanto Jungle Cruise, e proprio a proposito avremo un incontro per il sequel nel prossimo fine settimana.

I 90 milioni di dollari complessivi guadagnati da Jungle Cruise, devono considerarsi divisi tra 34 milioni di dollari al botteghino americano, 27 a quello internazionale, mentre 30 milioni sono quelli guadagnati attraverso Disney+.

Jungle Cruise, diretto da Jaume Collet-Serra, è dal 28 luglio nei cinema e dal 30 luglio in streaming su Disney+ (tramite Accesso VIP). Nel cast della pellicola Walt Disney Studios anche Edgar Ramirez, Jesse Plemons e Paul Giamatti.

