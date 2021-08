In cucina con Paris: trailer del reality culinario con Paris Hilton di Netflix

Ecco In cucina con Paris: reality culinario inusuale, data la sua protagonista, Paris Hilton, che proporrà piatti sempre nuovi in compagnia di ospiti celebri.

Dal 4 agosto impareremo a cucinare con… Paris Hilton. Più o meno! L’insegnante di cucina che non vi aspettavate vi aspetta con una nuova serie su Netflix, In cucina con Paris, per l’appunto, in cui saranno presenti diversi ospiti celebri quanto lei.

Un po’ come i programmi di Benedetta Parodi e altri cooking show simili, ma l’host è Paris Hilton, non propriamente nota per le sue doti culinarie. Il concept per questa miniserie deriva dal video YouTube, presto diventato virale, “Cooking with Paris” in cui preparava nientemeno che… le lasagne. Vi proponiamo il video originale qui in calce, se siete così coraggiosi da vederlo.

Questa la sinossi dello show Netflix:

Paris Hilton è la regina dei fornelli… o quasi! Di certo, sa come stravolgere un classico programma di cucina. Non è una chef professionista e non vuole neanche esserlo. Con l’aiuto di amici famosi, si muove tra nuovi ingredienti, inedite ricette e insoliti apparecchi da cucina. Traendo ispirazione dal suo video virale su YouTube, Paris è pronta a guidarti dalla spesa al negozio di alimentari fino alla tavola imbandita. E potrebbe perfino imparare a muoversi in cucina con disinvoltura!

Leggi anche: