Google Traduttore: spunta in rete la nuova interfaccia

Ormai Google Traduttore è diventato uno dei servizi più noti per quel che concerne il palinsesto di Google, considerando anche che questo ha continuato a evolversi negli anni con nuove funzionalità, migliorando nel mentre la precisione delle traduzioni offerte senza alcun costo agli utenti. C’è però da dire che sul campo del design non sono state fatte molte modifiche, e infatti questo non viene rivisto da diversi anni per quanto concerne il lato grafico.

Ci sono delle buone notizie in tal senso, poiché sulle pagine di XDA Developers si è parlato in maniera approfondita della nuova interfaccia di Google Traduttore, che all’apparenza sembra sia stata rinnovata proprio in occasione del debutto dei nuovi dispositivi dell’azienda. Questa non è per il momento funzionante, ma l’aggiornamento 6.2.1 del software ci ha già fornito tutti i dettagli.

Il nuovo design si adatta particolarmente per gli utenti che l’utilizzo con una sola mano, ovviamente più che comune nel campo degli smartphone, con tutti i pulsanti interattivi che sono stati spostati nella parte bassa per fornire più spazio al testo. Il risultato finale sembra a primo acchito decisamente più ordinato ed elegante.

Non ci resterà che scoprire se il colosso implementerà il tutto per come ci è stato mostrato, o se fino al momento del lancio della nuova interfaccia verranno apportare alcune modifiche, nonché aggiunte ulteriori funzionalità atte a migliorare il sistema, che andranno ovviamente sistemate a dovere nei nuovi spazi dedicati.

Proprio oggi Google ha presentato al mondo i nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro, smartphone di cui non conosciamo ancora tutti i dettagli, ma che sono già riusciti a incuriosire l’utenza per via di diverse novità alquanto interessanti. Vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento sui device per tutti le informazioni mostrate, lo trovate a questo link.