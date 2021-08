american vandal la recensione

Immergiamoci subito nella recensione di American Vandal esaltando la bellezza della prima stagione – una delle sorprese più vertiginose e divertenti del 2017 del catalogo Netflix – che era contemporaneamente una storia in cui il mistero contava e non contava. Una caratteristica che ha in comune solo con molti dei grandi gialli. Ovviamente tutti poi vogliono sapere chi ha disegnato i piselli. Sì, avete letto bene, si parla di piselli, quelli che disegnavate al liceo per intendersi.

American Vandal costruisce una rete così intricata e la caccia alla verità è un tale piacere da guardare, che non si può fare a meno di iniziare a speculare su chi sia il colpevole, anche stando seduti dall’altra parte dello schermo.

Però, allerta spoiler: avrete solo due stagioni a disposizione perché poi Netflix ha deciso di cancellare la serie. Ad ogni modo, l’identità del disegnatore di piselli – o, nella sua seconda stagione, del Turd Burglar (il bandito della cacca) – non ha molta importanza. Il danno è già stato fatto, un prezzo inevitabile è stato pagato, e le ragioni di tutto ciò sono insidiose, se non di più, del crimine stesso. Se suona altisonante per una parodia perfetta, è perché lo è. Ma il più grande escamotage che American Vandal abbia mai fatto è stato convincere il mondo che è solo uno stupido mockumentary. Di seguito il trailer YouTube della serie:

Nuove forme di vandalismo

Continuiamo la nostra recensione di American Vandal scendendo più nel dettaglio e anticipando anche i contenuti della seconda stagione. La seconda stagione della serie Netflix di Dan Perrault e Tony Yacenda potrebbe non avere la qualità fulminea della sua prima, ma è un degno seguito e in qualche modo è anche più efficace e ambiziosa della prima. Dall’ultima volta che abbiamo visto Peter Maldonado (Tyler Alvarez) e Sam Ecklund (Griffin Gluck), la loro seria cronaca delle prove e delle tribolazioni di Dylan Maxwell è diventata ancora più grande, alla fine è stata travolta da Netflix e dai suoi miliardi di dollari.

Mentre si preparano per una seconda stagione, passano attraverso le richieste di assistenza di coloro che sono entrati in conflitto con altri atti di vandalismo prima di trovare il caso perfetto: quello del bandito della cacca, un demone che ha tormentato un liceo cattolico privato noto per la sua squadra di basket d’élite.

In una serie di quelli che suppongo si possano chiamare scherzi, anche se il primo è dannatamente orribile, anche se molto divertente, il bandito della cacca ha scatenato l’inferno su quello che considerava un mondo pieno di impostori, uno stronzo alla volta.

Poi una dubbia confessione di uno studente e appassionato di tè (Travis Tope) ha fermato le indagini, ma non tutti credono che sia colpevole.

Sembra più colpevole, invece, una bonaria star del basket (Melvin Gregg) che potrebbe sembrare innocente. Questo è uno dei temi più potenti di American Vandal: spesso decidiamo che tipo di persona è qualcuno, specialmente un giovane, e poi è tutto ciò che pensiamo che sia. Aggiungete i social media e una narrazione avvincente e il gioco è fatto: sembrano tutti colpevoli. È stato avvincente nella prima serie, e lo è ancora di più qui.

Sia Tope che Gregg catturano sapientemente l’attenzione necessaria per creare un sospetto su una persona, in modi molto diversi. Sono entrambi anche molto divertenti mentre lo fanno, ma come nel caso di Jimmy Tatro nella prima stagione della serie, tutto è perfettamente bilanciato in modo tale che i loro personaggi non si trasformino mai in caricature.

Sono in carne e ossa, sempre: idioti, forse, ma innegabilmente, persino incredibilmente umani.

Un’indagine sopra le righe

I registi della serie, sia reali che immaginari, fanno un lavoro notevole nel catturare tutta quell’umanità (così come tutto l’umorismo fecale). Una delle cose più intelligenti di questa stagione è che i soldi di Netflix, i soldi del progetto delle scuole superiori, consentono a Peter e Sam di migliorare significativamente il loro modo di indagare.

La grafica animata è tornata (abbiamo di nuovo un assaggio della grafica del lavoro manuale sul lago), così come le conversazioni sulla bacheca e le interviste che nascondono sempre un’imboscata, ma ci sono anche nuove tecniche: forse Maldonado ha costruito il suo modo di interrogare personale. Ci sono rievocazioni, filmati trovati e un sacco di foto e dettagli raccolti su Instagram. Lavorano con una grande tavolozza piena di indizi, ma è efficace.

Tutti gli aspetti delle indagini sono coerenti, ben gestiti e accurati come una vera storia criminale, e l’atto vandalico iniziale della seconda stagione – la prima grande mossa del bandito della cacca – è un incubo vivente.

Divertente perché non smetterete di ridere mentre commentate su quanto è tremendo, ma terrificante. Per lo più terrificante. Mi raccomando di non mangiare prima di guardare la serie.

Forse a causa di quell’orrore, così come di altri elementi degli atti vandalici del bandito della cacca, questa seconda uscita aumenta la vena malinconica della prima.

Scava nell’inferno del liceo e non ci mostra i “bravi ragazzi” e i “cattivi ragazzi”, ma un gruppo di persone incasinate, ansiose, tristi, sole, spaventate e perbene in una situazione di merda, ovviamente la battuta era intenzionale.

Queste due stagioni di American Vandal sono efficaci per il più semplice dei motivi: perché la scrittura è fantastica, la recitazione è fantastica ed è onesta. American Vandal è divertente – prova a dire bandito della cacca ad alta voce e cerca di non ridere – ma questa volta dimostra fin dai suoi momenti di apertura ciò che ha gradualmente rivelato nella sua prima stagione.

Le serie sono più interessate a scoprire la verità dietro il vero crimine che al crimine stesso, e nel trattare i suoi personaggi come le persone imperfette e spaventate quali sono. Tutto questo, e anche molte battute sulla cacca e i piselli.

American Vandal è disponibile per la visione su Netflix. Se non lo avete ancora visto, muovetevi prima che lo tolgano dal catalogo.