RX 6600 XT: ASRock presenta la prima custom ITX

La scheda dedicata al gaming in 1080p ha finalmente una prima variante per i PC ITX, più piccoli rispetto alla standard, e questa arriva da parte di ASRock.

AMD ha da poco annunciato il suo nuovo gioiellino, la RX 6600 XT, scheda grafica che punta a evolvere le performance della RX 5600 XT offrendo un’esperienza per il gaming in 1080p all’avanguardia, particolarmente apprezzabile per i giocatori che dispongono di un monitor a questa risoluzione e non sono quindi interessati nello spingersi fino al 2K o al 4K.

Stando all’azienda circa 2/3 dei giocatori attualmente rientrano all’interno di questa categoria, e fra questi ci sono senza ombra di dubbio utenti che presentano una macchina ITX, più piccola rispetto allo standard e solitamente utilizzata proprio nel caso in cui non si punti al massimo con il proprio dispositivo fisso, target che generalmente molti produttori considerando e cercando di soddisfare con la propria lineup di schede grafiche.

Nonostante ciò però, le custom presentate non si sono esposte in tal senso, e solamente ASRock ha deciso di mostrare al mondo la sua variante Radeon RX 6600 XT Challenger ITX, grande la metà rispetto allo standard e con una sola ventola. La scheda in questione offre 2048 core e 8GB GDDR6 con interfaccia bus a 128-bit per 16Gb al secondo di velocità. Il clock base è di 1968 Mhz, mentre quello di gioco di 2369 MHz, mentre il boost arriva fino a 2589 MHz. Il TDP resta di 160W ed è necessario solamente un collegamento a 8-pin per l’alimentazione; nonostante il design ridotto nelle dimensioni, troviamo un totale di ben 4 porte, due HDMI 2.0 e due DP 1.4.

NVIDIA presenta una situazione decisamente migliore per le custom, considerando almeno la competitor RTX 3060, e non ci resterà che scoprire se ulteriori aziende decideranno di farsi avanti per innovare la propria linea. Vi abbiamo parlato in maniera approfondita della nuova flagship per il 1080p nell’articolo che trovate a questo link.