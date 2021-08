Never Gonna Give You Up di Rick Astley arriva a 1 miliardo di views su YouTube

Never Gonna Give You Up di Rick Astley ha raggiunto un traguardo davvero pazzesco, un totale di oltre 1 miliardo di visualizzazioni sulla piattaforma di YouTube.

Il video ufficiale di Never Gonna Give You Up di Rick Astley ha raggiunto un totale di oltre 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube, certamente non un record assoluto, vista la presenza di video addirittura più popolari, ma senza ombra di dubbio un traguardo non indifferente per la hit del 1987. Questo si è fatto notare nel mondo di internet ed è stato celebrato dall’autore stesso, il quale ha anche ringraziato pubblicamente i fan sotto il video del 2009 con un commento.

Parliamo di una canzone storica che ha saputo farsi apprezzare in particolar modo per tutti i prank per i quali è stata utilizzata, e c’è infatti da considerare – come riportato sulle pagine di Billboard – che nella giornata sola giornata del pesce di aprile scorso ha ottenuto 2,3 milioni di visualizzazioni. Anche se ci sono voluti all’incirca 12 anni, il cantante è riuscito a entrare nella cerchia di coloro che hanno ottenuto un numero a 10 cifre per quel che concerne le visite di un proprio video.

Never Gonna Give You Up ha racimolato in questi anni un totale di oltre un milione di commenti, moltiplicati negli ultimi giorni per via del traguardo, su cui molti hanno deciso di scherzare nei commenti, aggiungendo nel mentre altri 4 milioni di visualizzazioni al contenuto. Troviamo poi un totale di oltre 10 milioni di like, con solamente 300.000 like, numeri da far girare la testa.

Nel corso degli ultimi anni la canzone è stata usata per moltissimi scherzi, finendo anche per arrivare nel mondo di Fortnite e ricevendo una vera e propria remastered in 4K, ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita in questo articolo. Non ci resterà ora che scoprire quali risultati il video riuscirà a raggiungere nel corso dei prossimi anni, continuando forse a sorprendere l’intera community.