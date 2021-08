Gigabyte svela l’alimentatore AORUS da 1200W con display LCD

Il mondo degli alimentatori è in costante evoluzione, e mentre le aziende puntano a fornire prodotti di qualità, non mancano anche innovazioni che rendano le componenti PC decisamente più belle da vedere e aggiungano anche novità utili al contempo. Abbiamo già visto avuto modo di vedere tutto ciò con moltissimi produttori, ma AORUS ha deciso di non limitarsi ai semplici RGB per il suo nuovo alimentatore, e di includere anche uno schermo LCD completamente personalizzabile da parte dell’utente.

Parliamo ovviamente di hardware high-end, visto che l’alimentatore AORUS in questione presenta la certificazione 80+ Platinum per la garantire un’altissima affidabilità, ed è un dispositivo in grado di reggere 1200W di carico. Non poteva mancare un design completamente modulare e una colorazione nera elegante per mettere in risalto la novità forse più interessante, proprio il display.

Fra i dettagli migliori troviamo anche una ventola intelligente che si ferma quando il sistema è in idle o ha un carico di meno del 20% rispetto al totale, e che è in grado di ruotare ad alta velocità al fine di rimuovere polvere accumulata. La feature in questione può essere attivata manualmente, ma è anche possibile lasciare che il dispositivo faccia tutto in maniera automatica.

Il display è utile non solo per poter visualizzare a colpo d’occhio importanti dati, come vattaggio, corrente e temperature, ma può anche essere utilizzato dall’utente per contenuti extra, dalle GIF a video e immagini, facilmente regolabili utilizzando il solito software RGB Fusion 2.0 dell’azienda. Questo risulta ovviamente perfetto nel caso in cui si sistemi il PSU in un case con pannello di vetro, al fine di poter guardare il tutto con facilità e migliorare l’estetica della macchina in maniera notevole, considerando anche la possibilità di modificare gli RGB sfruttando lo stesso programma.