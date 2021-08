Apple rimuove dall’App Store un’app di dating per non vaccinati

Le pagine di Bloomberg hanno recentemente parlato di Unjected, un’app che è stata rimossa dall’App Store dopo l’arrivo a maggio. Si tratta di un’applicazione per appuntamenti, con un funzionamento simile a quello di Tinder, che però è stata dedicata a tutti coloro che non hanno effettuato il vaccino, e anzi diverse volte si è esposta contro il sistema vaccinale attraverso molteplici dichiarazioni.

Questa è arrivata quasi in contemporanea, anche se dopo un rifiuto ufficiale da parte di Apple, agli incentivi delle concorrenti, le quali hanno favorito gli utenti che hanno invece ottenuto il Green Pass, in maniera praticamente opposta.

Ci sono stati problemi anche sul Google Play Store, visto che in seguito a determinate dichiarazioni il colosso si è trovato ad avvisare gli sviluppatori di rimuovere i dati disinformativi non in linea con le politiche nella giornata del 16 luglio, fornendo due settimane di tempo prima della rimozione forzata. Sembra tuttavia che la co-fondatrice abbia intenzione di ripristinare quanto cancellato, non curante delle possibili conseguenze che Google potrebbe adottare.

Trovate qui di seguito la dichiarazione rilasciata da una spokeperson di Apple in merito alla questione ripresa sulle pagine di 9to5Mac:

In origine, Apple ha deciso di bloccare Unjected durante il processo di revisione iniziare e ha approvato l’app dopo che cambiamenti sono stati fatti in linea con le politiche per il Covid-19, Lo sviluppatore ha rilasciato ai suoi utenti dichiarazioni esterne, nonché aggiornamenti all’applicazione che l’hanno portata nuovamente fuori dalla conformità alle politiche, Questa è una violazione delle nostre linee guide, che rendono la cosa chiara: “se provi a imbrogliare il sistema… le tue app verranno rimosse dallo Store.

Staremo a vedere come la situazione si evolverà quindi per entrambi gli store dei due colossi, anche se sembra che non ci siano buone notizie in tal senso per la community creatasi in seguito all’arrivo dell’applicazione, almeno stando alle reazioni di Apple e Google alla situazione.