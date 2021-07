The Green Knight: una lunga clip dal film fantasy più atteso del 2021

Ben cinque minuti di clip tratti dal film fantasy più chiacchierato dell'anno, The Green Knight, vi aspettano: raccoglierete la sfida come Sir Gawain?

Una lettera di sfida ufficiale, con tanto di ceralacca verde: il Cavaliere Verde fa sul serio e la disfida tra lui e Sir Gawain si preannuncia mortale: cosa succederà in The Green Knight? Scopriamolo con una nuova, lunga clip tratta dal film di David Lovery.

Il film, di cui in Italia si parla ancora poco dato che non ha ancora un distributore ufficiale, né, chiaramente, una data di lancio, è per l’appunto una rivisitazione della leggenda arturiana del Cavaliere Verde, con Dev Patel nel ruolo del protagonista Sir Gawain (nipote di Artù) e Ralph Ineson in quelli del Green Knight. Nel cast, anche Alicia Vikander e Joel Edgerton.

Leggi anche: