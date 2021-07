Telegram: videochiamate con 1.000 spettatori nel nuovo update

Telegram ha annunciato ufficialmente le novità per la sua piattaforma, e il numero massimo di spettatori per le videochiamate arriva per assurdo a 1.000.

La nota piattaforma di messaggistica amata da moltissimi utenti, Telegram, continua (per fortuna) ad aggiornarsi con molte novità richieste e attese, e anche questa volta si è trovata a presentare il changelog completo relativo al nuovo update, di cui conosciamo finalmente di conseguenza tutti i dettagli.

Si inizia con i numeri più scoppiettanti, relative alle chiamate di gruppo. Queste possono ora ospitare infatti fino a 30 partecipanti, ma la vera novità è da ricercarsi nel numero di spettatori massimo, ben 1.000, il che risulterà di conseguenza perfetto per cerimonie o esami effettuati attraverso le potenzialità della piattaforma. In maniera quasi scherzosa, le pagine ci hanno dichiarato che il numero continuerà ad aumentare fino a che l’intera Terra non potrà connettersi, e non ci resterà che scoprire se ciò avverrà davvero nel corso dei prossimi update.

I videomessagi hanno ora risoluzione più alta ed è possibile toccarli per espanderli e goderli al meglio. Una volta entrati all’interno di questo (in seguito all’aumento delle dimensioni) si avrà modo di velocizzarlo o tornare indietro. L’audio del telefono continuerà a essere riprodotto nel mentre, il che apre le porte a molti possibili utilizzi. Arrivano più velocità di riproduzione anche per i video su Telegram, i quali possono infatti ora essere visti a 0.5x, 1.5x e 2x, e addirittura a 0.2x su Android.

Tenendo premuto su un timestamp in un messaggio si potrà copiarlo per inviarlo su un’altra chat, come avviene per l’iconica feature di YouTube. Continuando, troviamo la condivisione schermo che si evolve includendo i suoni, e arriva nelle chiamate 1 a 1. Si può ora lasciare che i messaggi si eliminino automaticamente dopo 1 mese. Ingrandendo le immagini si potrà ridurre le dimensioni del pennello e creare disegni più precisi.

Il codice di blocco ha ora sue animazioni, davvero esuberanti, ed è stata inserita una novità per assicurarsi che l’utente si ricordi ancora la sua password per la verifica in 2 passaggi, facendolo esercitare. Arrivano su Android nuove animazioni per i messaggi, e su iOS una nuova fotocamera integrata nell’applicazione, la possibilità di selezionare più destinatari per i singoli invii e nuove emoji.