Google fermerà il login per i dispositivi non aggiornati almeno ad Android 3.0

A partire da settembre alcuni dispositivi non potranno più effettuare il login per servizi e applicazioni di Google, apparentemente per ragioni di sicurezza.

Il supporto ai dispositivi più obsoleti viene sempre più spesso abbandonato dalle aziende, che si trovano in molteplici occasioni a spiegare i cambiamenti che chi possiede device alquanto vecchi noterà senza ombra di dubbio. Questa volta è il turno di Google, colosso tech che fermerà presto il supporto per il login per quel che concerne le sue applicazioni e i suoi servizi ad alcuni dispositivi, considerando i dettagli di questo cambiamento recentemente confermati.

L’azienda, per confermare il tutto in via ufficiale e fornire agli utenti il tempo per prendere precauzioni, ha inviato un’email a tutti gli utenti che hanno attualmente un dispositivo Android aggiornato alla versione 2.3.7 o a una delle precedenti, spiegando il provvedimento che avrà luogo a partire dal mese di settembre. Per fortuna, considerando che quest’ultimo aggiornamento è stato rilasciato circa 10 anni fa, a settembre del 2011, non si tratta conseguentemente di una grossa mole di utenza.

Tutti i dispositivi in questione quindi, che non hanno ancora aggiornato il proprio sistema alla versione Android 3.0 (Honeycomb), sono quindi tenuti a farlo il prima possibile, prima che il colosso si trovi costretto a escluderli dal proprio ecosistema. Ovviamente, alcuni utenti non potranno arrivare alla versione 3.0 e dovranno quindi cambiare necessariamente device per continuare a usufruire di quanto offerto dall’azienda.

Annunciando la brutta notizia, il colosso ci ha tenuto a specificare le motivazioni dietro il cambiamento che alcuni utenti noteranno a partire dal 27 settembre 2021. Si parla infatti di questioni di sicurezza, pienamente comprensibili considerando che i vecchi sistemi potrebbero essere esposti a falle non gestibili da parte dell’azienda. Tutti coloro che proveranno a entrare da quella data con device non aggiornati ad Android 3.0 noteranno che verrà segnalata la presenza di username o password non corretti da parte del sistema.