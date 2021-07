The Flash: la Batmoto investe un cineoperatore sul set del film

Dal set di Glasgow di The Flash arrivano le prime foto della moto di Batman e con esse la notizia di un incidente -fortunatamente non grave- che la coinvolge.

Continuano le riprese di The Flash, il nuovo film sul Velocista DC che vedrà al suo interno diversi volti noti e personaggi amati, come Batman. A quanto pare, sul set di Glasgow è occorso un incidente che coinvolge l’incarnazione della moto di Batman che vedremo nel film…

Non è ben chiaro quale Batman sia in sella alla moto, nelle foto che arrivano dalla città scozzese (quello di Ben Affleck o quello di Michael Keaton?) quel che sappiamo, tramite le testimonianze raccolte da People, è che un incidente è avvenuto martedì durante le riprese della pellicola con protagonista Ezra Miller.

Durante una scena con la Batmoto girata in città, difatti, un operatore che seguiva l’azione è stato investito dallo stesso veicolo, anche se la dinamica dell’evento non è ancora chiara. Fortunamente non si è trattato di un grave incidente e il membro della crew è stato subito soccorso.

Un portavoce di Warner Bros. ha puntualizzato:

È avvenuto un incidente durante le riprese di The Flash, in cui per fortuna nessuno si è ferito gravemente. L’impiegato della troupe coinvolto è stato immediatamente sottoposto a valutazione medica come da protocollo.

L’accadimento non ha avuto gravi conseguenze per i presenti e non ha rallentato la produzione, sembrerebbe.

Nel cast di The Flash ritroveremo, oltre a Ezra Miller e Michael Keaton (il cui ruolo non sappiamo quanto sarà esteso) anche Ben Affleck (che dovrebbe effettivamente interpretare Bruce Wayne per l’ultima volta in questo film), Sasha Calle in una inedita versione di Supergirl, Kiersey Clemons (Iris West), Maribel Verdu (Nora Allen) e Ron Livingston (Henry Allen). L’uscita del film è prevista per novembre 2022.

