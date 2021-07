Sweet Tooth: la serie Netflix è stata rinnovata per una seconda stagione

Netflix ha deciso di confermare la serie TV Sweet Tooth per una seconda stagione, dopo il grande gradimento da parte del pubblico della piattaforma.

30—Lug—2021 / 9:46 AM

Netflix ha deciso di rinnovare la serie TV Sweet Tooth per una seconda stagione. La piattaforma streaming ha voluto mandare avanti il telefilm dopo gli ottimi risultati che ha riscosso Sweet Tooth, considerando che in un solo mese ha ottenuto 60 milioni di visualizzazioni, piazzandosi al sesto posto nella lista delle serie in lingua inglese più viste su Netflix.

Secondo quanto è stato riferito dai siti americani Sweet Tooth tornerà con la sua seconda stagione, che sarà divisa in otto episodi. Non ci sarà però la precedente co-showrunner e produttrice esecutiva, Beth Schwartz, che sarà impegnata sul progetto di Peacock intitolato Red Queen. Mentre lo showrunner Jim Mickle ha detto:

Posso dire che è allo stesso tempo entusiasmante e commovente il fatto di vedere quanto le persone nel mondo si siano innamorate del nostro ragazzo-cervo. Non potremmo non essere contenti all’idea di proseguire la collaborazione con Netflix, per continuare a seguire Gus ed i suoi amici durante il loro straordinario viaggio.

Al centro della storia ci sono le vicende di un giovane e solitario ragazzo cervo che si muove in un mondo che ha subito una crisi dovuta ad una sorta di virus, e che vive in un’epoca post-apocalittica.

Il fumetto è uscito per DC Comics sotto l’etichetta Vertigo, ed è stato pubblicato tra il 2009 ed il 2012. A realizzarlo è stato l’autore canadese Jeff Lemire. La serie a fumetti è composta complessivamente da 40 albi.