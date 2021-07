StarzPlay agosto 2021: tutte le serie TV in uscita

Per un agosto 2021 che si preannuncia bollente, su StarzPlay verranno lanciati diversi contenuti che potranno comunque intrattenere gli appassionati di film e serie TV anche durante le giornate più calde. Tra questi sottolineiamo la presenza di Heels, il telefilm con Stephen Amell protagonista, che torna a vestire i panni di un personaggio dopo aver abbandonato quelli di Arrow.

Qui sotto trovate tutti i nuovi contenuti di StarzPlay che arriveranno ad agosto 2021, un mese che sarà all’insegna delle serie TV, a quanto pare.

Heels (dal 15 agosto)

Heels è una storia di uomini e donne che inseguono i loro sogni nel mondo del wrestling professionistico delle piccole città. Ambientato in una comunità affiatata della Georgia, il telefilm segue una federazione di wrestling a conduzione familiare dove due fratelli rivali combattono per decretare chi dei due debba seguire le orme del defunto padre. Quando sono sul ring, uno deve interpretare il bravo ragazzo e l’altro la sua nemesi, il mascalzone (in inglese heel). Ma una volta tornati nel mondo reale, questi ruoli possono essere difficili da mantenere o da lasciarsi alle spalle.

Nuovi episodi ogni domenica.

Blindspotting (ora disponibile)

Blindspotting è incentrato sulla protagonista Ashley (Jasmine Cephas Jones) che vive una vita borghese a Oakland fino a quando il suo compagno Miles (Rafael Casal) viene improvvisamente incarcerato. Ashley si ritrova sola ad affrontare una crisi esistenziale, che sfocia tra l’isteria e la comicità quando è costretta a trasferirsi con la madre di Miles, Rainey, interpretata da Helen Hunt. Rainey è una donna che ha opinioni forti e che mette la famiglia al di sopra ogni altra cosa.

Il finale di stagione l’8 agosto.

Power Book III: Raising Kanan (ora disponibile)

Ambientato nel 1991 nel quartiere South Jamaica, Queens, Raising Kanan è un prequel del franchise originale Power. È un dramma familiare che ruota attorno al raggiungimento della maggiore età di Kanan Stark: il mentore, partner e avversario di Ghost e Tommy, che muore sotto una pioggia di proiettili nell’ottavo episodio della penultima stagione di Power.

Nuovi episodi ogni domenica.

The act (ora disponibile)

The Act segue Gypsy Blanchard (Joey King), una ragazza che cerca di sfuggire alla relazione tossica che ha con la madre iperprotettiva Dee Dee (Patricia Arquette). La sua ricerca di indipendenza scoperchia un vaso di Pandora che alla fine porterà a un’omicidio.

Guilt (dall’1 agosto)

Definizione di colpevolezza: essere responsabili di reati o crimini. Per l’omicidio di Molly Ryan, molti sono colpevoli in modi diversi, ma solo uno è il vero autore dell’omicidio. Quando Grace, sorella di Natalie, diventa la principale sospettata dell’omicidio della sua coinquilina Molly e bersaglio preferito della stampa e dei social media, Natalie lascia Boston e va a Londra per difenderla. Con l’aiuto di un avvocato eticamente discutibile Natalie inizia a mettere in dubbio l’innocenza della sorella, mentre vengono a galla altre orribili verità. L’indagine si snoda attraverso molti strati della società londinese, da un sex club elegante ma depravato, fino alla famiglia reale stessa.

Animal Kingdom – quarta stagione (ora disponibile)

I Cody, una famiglia dallo stile di vita eccessivo, dedita alle attività criminali, e guidata dalla matriarca Smurf, ritorna per la quarta stagione.