Mercedes-Benz: al Salone di Monaco la prima AMG elettrica, assieme ad un concept firmato Maybach

Mercedes-Benz promette una line-up decisamente coinvolgente per il Salone dell’Auto di Monaco – IAA Mobility Show -, la casa automobilistica presenterà una serie di nuove vetture elettriche, a partire dalla prima Mecedes AMG elettrica.

AMG è il brand di Mercedes dedicato alle auto sportive ad alta prestazione. In genere si tratta di versioni ‘potenziate’ delle vetture di punta della casa automobilistica — da motori più potenti ad elementi premium, come spoiler in fibra di carbonio, volanti con inserti in alluminio e molto altro.

Mercedes ha spiegato di voler utilizzare l’IAA Mobility Show per dimostrare che una vettura elettrica ha il potenziale per essere sportiva ma anche confortevole, garantendo allo stesso tempo sicurezza su tragitti molto lunghi. Soprattutto per la prima Mercedes AMG, la casa automobilistica tedesca fa sapere che verrà mantenuto inalterato il “DNA tradizionale del brand”: offrirà l’esperienza di guida che ci si aspetterebbe su una super-sportiva a motore endotermico, ma con i vantaggi dell’elettrico.

C’è anche molta curiosità per il connubio tra lusso ed elettrico secondo Mercedes. Eh già, perché in occasione del salone dell’auto tedesco verrà presentata anche una conceptcar firmata Maybach, storico brand tedesco dedicato alle limousine e alle auto lussuose. Fino al 2014 Maybach era un brand indipendente, come Smart, sempre sotto Daimler. Oggi il marchio sopravvive come identificativo delle Mercedes-Benz più lussuose, così come AMG identifica le versioni sportive.