La Tesla Model 3 è stata la seconda auto più venduta in Europa, a giugno

Con oltre 25.000 immatricolazioni, a giugno la Tesla Model 3 è stata la seconda auto più venduta in assoluto in Europa. Per la prima volta un’elettrica si avvicina alla leadership della classifica. La Model 3 sta macinando numeri sempre più importanti in diversi paesi europei, al punto che in Regno Unito era stata il modello d’auto più venduto in assoluto.

La classifica oggi vede al primo posto la Volkswagen Golf, con uno scarto di meno di 2.000 unità consegnate sulla Model 3.

A giugno, in Europa sono stati immatricolati 1.268.683 veicoli. Il settore, rispetto a giugno del 2020, torna a prendere ossigeno: si tratta di una crescita del 13% su base annua. Certo, non siamo ancora vicini ai numeri pre-pandemia.

Oltre agli ottimi numeri della Model 3 a livello individuale, si segnala anche la crescita delle auto elettriche e ibride plug-in all’interno del mercato automotive. Oggi le auto a batteria occupano il 18,5% del market share europeo, quando solamente 12 mesi fa il dato si fermava all’8,2%. Stiamo assistendo, in altre parole, ad un’importante trasformazione del mercato.

Considerato il secondo posto nella classifica generale, ovviamente la Tesla Model 3 è in prima posizione nel segmento delle auto elettriche, dove è seguita da Renault Zoe (8217 unità) e Volkswagen ID.3 (6999 unità). Mentre, nella classifica generale, Volkswagen Golf (27247 unità) e Tesla Model 3 (25697) sono seguite dalla Dacia Sandero (22764 unità).