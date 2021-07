House of Gucci: il trailer del film con Lady Gaga, Jared Leto e Adam Driver

Un cast eccezionale, un regista come Ridley Scott, ed una storia che mischia moda, dramma e mistero: è questo House of Gucci, il lungometraggio che vede tra i suoi protagonisti Lady Gaga, Jared Leto e Adam Driver, e di cui è stato condiviso da poco il trailer.

Ecco qui sotto il trailer di House of Gucci pubblicato dagli MGM Studios.

Mentre questo è il trailer italiano.

A dirigere il film è il grande Ridley Scott, mentre il resto del cast è composto da Jeremy Irons, Al Pacino e Salma Hayek. House of Gucci sarà basato sul libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed di Sara Gay Forden. L’adattamento è sceneggiato da Roberto Bentivegna e sarà prodotto da Scott con Scott Free Productions, Giannina Scott e Kevin Walsh.

La storia dell’assassinio di Maurizio Gucci (che sarà interpretato da Adam Driver) ha come protagonista l’ex moglie Patrizia Reggiani (Lady Gaga), che fece uccidere il marito da un sicario dopo che Gucci la lasciò per un’altra donna.

Il film uscirà nelle sale cinematografiche il 24 novembre negli Stati Uniti, mentre in Italia la data indicata è quella del 3 dicembre.

