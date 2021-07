Emma Stone ed Emily Blunt potrebbero essere le prossime a far causa a Disney?

La bagarre che sta coinvolgendo Disney e Scarlett Johansson di cui vi abbiamo raccontato ieri sera potrebbe diventare una valanga, ed Emma Stone ed Emily Blunt potrebbero essere le prossime a intentare causa per motivi simili a quelli dell’interprete di Black Widow, secondo Matt Belloni, ex editor di The Hollywood Reporter e ora insider dell’industria.

Emma Stone, star di Crudelia, si dice stia valutando le sue opzioni

afferma infatti Belloni. Aggiungendo anche Emily Blunt tra i nomi papabili di un’azione contro la Casa di Topolino. I film per cui le due attrici potrebbero muoversi per vie legali, naturalmente, sarebbero Crudelia e Jungle Cruise.

Siamo solo nel reame delle possibilità e non c’è nessuna dichiarazione in merito delle attrici coinvolte, ma così come accaduto con Black Widow, anche gli altri film finiti su Disney+ prima del tempo potrebbero nascondere problematiche simili a quella sollevata da Scarlett Johansson, dato che l’arrivo contemporaneo su piattaforma, in un modo o nell’altro, ha comunque impattato sui risultati di botteghino, scontentando gli esercenti e chiunque avesse una fetta degli introiti derivanti dalla sala.

Data la risposta contrariata di Disney alle richieste dell’interprete di Natasha Romanoff siamo certi che la storia non si concluderà tanto in fretta, e probabilmente qualche altro nome si ergerà per prendere parte alla discussione. Lo stesso Kevin Feige dei Marvel Studios, a quanto pare, si sarebbe detto molto critico sulla scelta della doppia distribuzione di Black Widow.

Leggi anche: