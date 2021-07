Droni: manovre illegali a 2.000 metri di altitudine e in prossimità degli aerei di linea, indagato un appassionato

Un appassionato di droni di 61 anni è indagato per reato di attentato alla sicurezza dei trasporti. Volava a 2.000 metri di quota, spesso in prossimità degli aerei.

30—Lug—2021 / 9:12 AM

Un hobbysta rischia di pagare molto cara la sua passione per i voli illegali con i droni – che amava condividere sui social. In alcuni casi portava il suo drone ad oltre 2.000 metri di altitudine, anche in prossimità di aerei di linea, costituendo un gravissimo problema per la sicurezza pubblica.

L’altitudine massima concessa dalle norme italiane ai droni si ferma a 120 metri. 1.880 metri sotto alla quota raggiunta dal sessantenne. Nonostante la gravità della sua condotta, difficilmente le forze dell’ordine sarebbero riuscite a risalire alla sua identità, non fosse stata per la sua spacconeria.

Tutte le manovre ad alto rischio venivano condivide in un gruppo di appassionati di droni italiani, dove il sessantunenne risultava essere – parole della Polizia di Stato – “il protagonista assoluto”. Un video in particolare mostrava un volo, sempre ad un’altitudine oltre i limiti, sopra al centro storico di Roma — che in assenza di permessi speciali è precluso a qualsiasi veicolo aereo.

Le forze dell’ordine si sono interessate alle manovre spericolate dell’appassionato di droni grazie alla segnalazione di un pilota professionista. Hanno collaborato alle indagini gli esperti del Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche. Analizzando le tracce informatiche contenute nelle immagini e nei filmati, le forze dell’ordine sono riuscite a risalire all’identità del sessantunenne.

Dopo la perquisizione presso il suo domicilio, a Tivoli, gli investigatori del CNAIPIC hanno sequestrato diversi filmati compromettenti, incluso quello del volo illegale sopra al centro storico della capitale. In totale, gli investigatori hanno messo le mani su centinaia di ore di volo illegali.Le norme italiane impongono al pilota di mantenere costantemente “l’aggancio visivo” con il veicolo. Condizione ignorata, per definizione, in ogni volo ad alta quota. L’hobbysta sarà chiamato a rispondere del reato di attentato alla sicurezza dei trasporti.

Ad inizio di luglio un turista messicano aveva ricevuto una sanzione da oltre 30.000€ per aver azionato il suo drone in Piazza Duomo, a Milano. Una condotta sicuramente meno pericolosa, ma le leggi italiane non fanno sconti a nessuno.