Chrome 93: la beta è disponibile per il download

Gli aggiornamenti di Chrome continuano ad arrivare senza sosta, e il canale beta ha finalmente ricevuto la versione 93, disponibile per il download per tutti gli utenti che ne fanno parte e vogliono testare in anteprima le novità che Google inserisce nel suo browser di successo. Stando a quanto dichiarato sulle pagine di Android Police, le novità iniziano con un redesign impossibile da non notare per quel che concerne l’interfaccia.

Sembra che il tutto venga attivato automaticamente, e che fra le novità ci sia una sezione Discover molto più in vista, con anche una shortcut per aprire una nuova pagina vicino alla barra degli indirizzi. Le novità possono però cambiare a seconda degli utenti, e non ci resterà quindi che aspettare ancora qualche giorno per scoprire tutti i dettagli del nuovo aggiornamento in beta.

Per quanto concerne la versione desktop, Google ha annunciato delle prove a cui sarà possibile prendere parte prima della pubblicazione. Il browser punta a rendere la vita più facile agli sviluppatori, permettendo loro di gestire presentazioni su più schermi grazie all’API Windows Placement per il Multi-Screen.

Il nuovo update, stando alla tabella di marcia del colosso, dovrebbe essere l’ultimo ad arrivare con una cadenza di 6 settimane, visto che a partire da Chrome 94 le nuove versioni dovrebbero invece essere rilasciate ogni 4 settimane da parte del colosso tech, all’incirca una volta al mese, il che porterà il numero degli aggiornamenti ad aumentare di molto ogni anno nel caso in cui il piano diventi lo standard.

Vi abbiamo già parlato di tutti i dettagli relativi alla modalità HTTPS-first annunciata da parte di Google per favorire la ricerca sicura su Chrome. Sembra che questa sarà disponibile proprio a partire da Chrome 94, ma vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento sulla questione per tutti i dettagli in merito.