Bob Odenkirk ringrazia e rassicura via Twitter riguardo al proprio malore

Bob Odenkirk, amato interprete cinetelevisivo, dopo il malore occorso un paio di giorno fa è fuori pericolo e tiene a farlo sapere personalmente, tramite social. Mercoledì era stato ricoverato d’urgenza mentre stava girando una puntata della sesta stagione di Better Call Saul.

I had a small heart attack. But I'm going to be ok thanks to Rosa Estrada and the doctors who knew how to fix the blockage without surgery.

Also, AMC and SONYs support and help throughout this has been next-level. I'm going to take a beat to recover but I'll be back soon.

— Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) July 30, 2021