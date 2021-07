Better Call Saul: Bob Odenkirk collassa sul set, è ricoverato

Il protagonista di Better Call Saul, Bob Odenkirk, è collassato a terra durante le riprese della sesta stagione. L'attore è attualmente ricoverato in ospedale.

Allarmanti notizie arrivano dal set di Better Call Saul, dove il protagonista della serie TV, Bob Odenkirk, mentre le riprese erano in corso in New Mexico, è collassato per terra, ed è stato ricoverato in ospedale. Le sue condizioni di salute non sono ancora state rese note.

Il ricovero di Bob Odenkirk è avvenuto mentre erano in corso le riprese della sesta e ultima stagione di Better Call Saul. La produzione è in svolgimento in New Mexico già dal mese di marzo. Se le condizioni di Odenkirk fossero critiche anche lo sviluppo dell’ultima stagione di Better Call Saul subirebbe delle conseguenze pesanti.

Il portavoce di AMC Networks, Ed Carroll, aveva detto qualche tempo fa che la sesta stagione sarebbe stata distribuita nella prima parte del 2022, con alcuni ritardi già dovuti alla questione della pandemia. Ora il ricovero di Odenkirk condizionerà ovviamente le cose, anche se, prima di tutto, ci si augura che la salute dell’attore possa essere preservata e ristabilita.

Ricordiamo che Better Call Saul è uno spin-off dell’acclamata serie cult Breaking Bad, e che negli anni ha riscosso altrettanto successo, arrivando ad ottenere 40 nomination agli Emmy Awards.