Apple rilascia watchOS 7.6.1 per aggiornamenti alla sicurezza

Come confermato, Apple ha deciso di rendere disponibile con urgenza l'update watchOS 7.6.1 per questioni legate alla sicurezza dei dispositivi dell'azienda.

Recentemente, Apple ha ufficialmente reso disponibile il nuovo update watchOS 7.6.1 per i suoi orologi smart, di entità minore e che non aggiunge particolari novità ai sistemi. Tuttavia, questo arriva in maniera alquanto strana a solamente due settimane di distanza dal precedente watchOS 7.6, per via di un importante problema legato alla sicurezza dei dispositivi in questione; l’azienda ha per fortuna fatto chiarezza sulla questione in seguito al rilascio dell’aggiornamento.

Come sempre, per procedere con l’installazione è sufficiente eseguire le solite operazioni, con il proprio iPhone a portata di mano. Basta recarsi nelle impostazioni generali e andare sulla sezione dedicata agli update dei software. Al fine di completare l’operazione senza che ci siano problemi, Apple chiede che l’Apple Watch pronto a ricevere la versione rivisitata del nuovo sistema abbia almeno il 50% di batteria rimanente, e venga comunque messo sotto carica, rimanendo tassativamente a distanza non eccessiva dal telefono durante lo svolgimento delle procedure.

Come accennato, l’azienda ci ha tenuto a spiegare le motivazioni dietro l’arrivo di questo update repentino, suggerendo a tutti gli utenti di aggiornare quanto prima possibile i propri dispositivi, senza esclusioni. Stando a un documento del supporto alla sicurezza dell’azienda, watchOS 7.6.1 sistema un problema della memoria che potrebbe essere stato sfruttato da alcuni utenti malintenzionati, e che grazie al nuovo aggiornamento dell’OS è stato ufficialmente risolto. Come riportato sulle pagine di MacRumors, si tratta dello stesso problema risolto con iOS 14.7.1 e macOS Big Sur 11.5.1.

