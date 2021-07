AirBnB consentirà agli host di inserire le prestazioni della loro rete WiFi

Stufi di prendere in affitto la casa per le vacanze e scoprire al vostro arrivo che la connessione internet lascia a desiderare? AirBnB viene in vostro soccorso. L’app ora dispone di uno speed test integrato: agli host è data la possibilità di effettuare il rilevamento in-app della loro connessione WiFi.

Il valore verrà quindi inserito all’interno della descrizione del loro annuncio e potrà essere visto dai potenziali clienti (guest). Contando quanto siano importanti le performance di rete per passare un soggiorno privo di frustrazioni, specie con l’aumento del fenomeno del lavoro da remoto, poter offrire una buona connessione internet può diventare un ottimo modo per guadagnare nuovi clienti.

Gli host non sono obbligati ad effettuare il test, anche se – vista la concorrenza all’interno dell’app – un potrebbe diventare una scelta estremamente consigliata.

La feature è realizzata in collaborazione con M-Lab, che ha fornito il codice open source usato da AirBnB per questo strumento. I dati sulla qualità della connessione, spiega Engadget, vengono raccolti e usati da M-Lab per scopi di ricerca.

Per il momento la funzione è attiva solo negli Stati Uniti d’America, mentre nelle prossime settimane dovrebbe seguire una release globale.