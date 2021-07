Xbox Game Pass si avvicina ai TV Android con un’icona nella home

Anche se il supporto per Xbox Game Pass da parte dei TV non è ufficiale, un'icona è stata resa disponibile, che un prossimo update per la compatibilità sia vicino?

Come confermato ufficialmente, il nuovo update a Xbox Game Pass per Android ha iniziato la lunga strada per il supporto del servizio di cloud gaming targato Microsoft verso il mondo degli Android TV. Infatti, grazie all’aggiornamento, l’icona del Game Pass è diventata ufficiale e presente sulle home di Google TV e Android TV, permettendo quindi agli utenti di accedere al servizio con più facilità semplicemente con un paio di comandi.

Come spiegato sulle pagine di 9to5Google però, nonostante la novità possa trarre in inganno, la divisione Xbox di Microsoft non ha ancora finalizzato lo sviluppo per supportare i TV Android con il suo servizio, e i risultati si vedono. Sembra infatti che, nonostante l’aggiunta sia un primo inizio, tutto risulti per il momento uguale, e resti particolarmente difficile riuscire a navigare nei menù con un controller e giocare con tranquillità qualunque tipo di esperienza presente sull’abbonamento.

Si tratta di performance ben peggiori rispetto a quelle garantite dalle infrastrutture e dal supporto di Google Stadia, servizio che compete direttamente con l’abbonamento della casa di Redmond ed è invece già riuscito a fare strada in tal senso, ma solo con l’arrivo del supporto da parte di Xbox riusciremo a capire chi permetterà di giocare meglio sulle Android TV grazie alla tecnologia cloud.

Restiamo in attesa di conferme in merito ad aggiornamenti sulla questione da parte di Microsoft, che rendendo il servizio di cloud gaming disponibile su telefono e PC ha già spiegato a più riprese che il debutto su TV non è ancora arrivato, e che dovremo quindi aspettare un update ufficiale che migliori il tutto e lo renda fruibile per gli utenti. Considerando il recente arrivo dell’icona però, sembra che potremo presto vederne delle belle da parte della compagnia.