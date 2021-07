McCartney 3, 2, 1: trailer e poster della docuserie evento di Disney+

Sono ora disponibili il trailer, il poster e le foto della nuova docuserie musicale in sei episodi McCartney 3, 2, 1 che debutterà in Italia mercoledì 25 agosto come Star Original in esclusiva su Disney+.

Nella serie, Paul McCartney incontra il leggendario produttore Rick Rubin in un raro e approfondito faccia a faccia per discutere del suo lavoro rivoluzionario con i Beatles, dell’emblematico arena rock degli anni ‘70 con i Wings e dei suoi oltre 50 anni come artista solista. In questa serie composta da sei episodi che esplora la musica e la creatività in modo unico e illuminante, gli spettatori potranno unirsi a Paul e Rick per una conversazione intima sul lavoro di composizione, le influenze e le relazioni personali che hanno ispirato le canzoni iconiche che sono state la colonna sonora delle vite di tutti.

Da quando ha scritto la sua prima canzone all’età di 14 anni, la carriera di Paul McCartney è stata incredibilmente prolifica e particolarmente influente. Negli anni ‘60, McCartney ha cambiato per sempre il mondo con i Beatles. Ma non si è fermato lì e ha continuato a spingersi oltre i confini come artista solista, poi con i Wings, oltre a collaborare con numerosi artisti di fama mondiale. Ha ricevuto 18 GRAMMY® e nel 1997 è stato nominato cavaliere da Sua Maestà la Regina Elisabetta II per i suoi servizi in campo musicale. Il suo album più recente, “McCartney III”, è stato al n. 1 nelle classifiche ufficiali del Regno Unito e al n. 1 della Billboard Top Album Sales Chart negli Stati Uniti al momento della pubblicazione nel dicembre 2020. McCartney è un appassionato filantropo, che sostiene con passione molte cause, tra cui la difesa degli animali e i temi ambientali.

Rick Rubin continua a co-produrre e condurre la serie di podcast “Broken Record” con Malcolm Gladwell. Ha una partnership attiva con GQ che ruota intorno a una serie di conversazioni approfondite con le personalità più influenti del mondo della musica, da Pharrell Williams a Kendrick Lamar, attorno a ognuna delle quali ospita e crea contenuti editoriali e video. Recentemente ha prodotto il disco con i The Strokes, “The New Abnormal”, vincitore di un Grammy, che ha ottenuto recensioni entusiastiche.

McCartney 3, 2, 1 è diretto dal vincitore dell’Emmy Award, Zachary Heinzerling. Gli executive producer sono McCartney, Rubin, Scott Rodger, Peter Berg, Matthew Goldberg, Brandon Carroll, Jeff Pollack, Frank Marshall e Ryan Suffern, mentre Leila Mattimore è co-executive producer. Endeavor Content è la casa di produzione insieme a MPL Communications Inc., Shangri-La, Film 45, Kennedy Marshall e Diamond Docs.

Leggi anche: