Jungle Cruise: due clip e una featurette dal film Disney

In occasione dell’uscita della nuova avventura Disney Jungle Cruise, ora disponibile nelle sale italiane e da domani venerdì 30 luglio in streaming su Disney+ con Accesso VIP, il celebre stylist e direttore creativo Nick Cerioni ha intervistato il due volte candidato all’Oscar Paco Delgado, costume designer del film con protagonisti Dwayne Johnson ed Emily Blunt. In più, vi presentiamo due nuove, inedite clip dalla pellicola.

Nick Cerioni è oggi uno dei più famosi celebrity stylist e direttori creativi del nostro paese, con una firma estetica molto riconoscibile. Nel corso della sua carriera di oltre 20 anni nell’industria cinematografica, il costumista Paco Delgado ha ottenuto numerose candidature agli Academy Award, BAFTA, Critics’ Choice, Costume Designers Guild e Satellite Award. In particolare, Delgado è stato candidato all’Oscar per i costumi realizzati nei film di Tom Hooper Les Misérables e The Danish Girl, per cui ha anche ricevuto un Costume Designers Guild Award.

Paco Delgado ha fornito al fantastico mondo di Jungle Cruise una patina vintage che ricorda un’epoca passata. Per il film, il premiato costume designer ha creato uno straordinario insieme di costumi che spazia dalle corti reali della Spagna del XV secolo, ai raffinati salotti di Londra, alle tribù indigene che vivono ai margini della civiltà e ancora oltre, nel profondo dell’Amazzonia.

Questa la sinossi del film:

Da Londra, in Inghilterra, Lily parte per la foresta amazzonica e recluta Frank per guidarla lungo il corso del fiume con La Quila, la sua barca diroccata ma affascinante. Lily è determinata a scoprire un antico albero con straordinarie capacità curative, in grado di cambiare il futuro della medicina. Durante questa epica ricerca, l’improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, nascosti nell’ingannevole bellezza della rigogliosa foresta pluviale. Ma quando vengono svelati i segreti dell’albero perduto, la posta in gioco per Lily e Frank diventa sempre più alta e il loro destino e quello dell’umanità sono appesi a un filo.

