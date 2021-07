Flag Day: il trailer del film drammatico con Sean Penn e la figlia Dylan

29—Lug—2021 / 11:46 AM

Saranno Sean Penn e la figlia Dylan i protagonisti di Flag Day, il lungometraggio drammatico di cui è stato pubblicato da poco il trailer. MGM ha condiviso il filmato di presentazione del film, che è basato sull’autobiografia di Jennifer Vogel, intitolata Flim-Flam Man: The True Story of My Father’s Counterfeit Life.

Questo è il trailer di Flag Day, di cui Sean Penn è anche regista.

La storia segue il percorso di vita di Jennifer e di suo padre, John Vogel, il più famoso contraffattore della storia degli Stati Uniti. Nel film viene raccontata tutta la sofferenza della figlia, che cerca di riconciliarsi con il padre, e che deve fare i conti con le conseguenze che le azioni di John Vogel hanno avuto su di lei.

Il cast del film vede presenti Josh Brolin, Norbert Leo Butz, Dale Dickey, Eddie Marsan, Bailey Noble, e Katheryn Winnick.

Il progetto vede coinvolto anche l’altro figlio di Penn, Jack. La sceneggiatura è stata adattata da Jez Butterworth e John-Henry Butterworth, due autori che hanno già lavorato a Edge of Tomorrow e Le Mans ’66. Eddie Vedder ha scritto le canzoni del film, assieme alla figlia Olivia Vedder.

Flag Day uscirà negli Stati Uniti il 20 agosto.