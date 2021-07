Computer da gaming vietati per legge: “consumano troppo energia”, succede in alcuni Stati degli USA

Alienware è stata costretta ad interrompere la vendita di alcuni dei suoi computer da gaming in diversi stati americani. Non rispettano le leggi sui consumi.

29—Lug—2021 / 9:41 AM

Dell è stata costretta a cancellare alcuni ordini per i suoi nuovi PC da gaming Alienware Aurora R12 e R10. L’azienda ha avvertito i suoi clienti residenti in California, Colorado, Hawaii, Oregon, Vermont e Washington. Il motivo? I due computer da gioco consumano troppa energia elettrica e le nuove leggi di questi stati ne proibiscono la vendita e l’utilizzo. Esistono comunque dei distinguo a seconda delle configurazioni scelte.

Trattandosi di legge statali, Dell potrà continuare a vendere i suoi computer da gaming nel resto degli Stati Uniti d’America – sempre che altri congressi locali non decidano di approvare norme simili.

Sembra che non tutte le configurazioni eccedano i limiti previsti dalle norme sull’ambiente, ad esempio una delle configurazioni più economiche e meno potenti (Core i5 11400F + GeForce GTX 1650 Super) rispetta perfettamente i limiti sui consumi. Non serve specificare che si tratta di una configurazione piuttosto mediocre.

Alienware è uno dei brand specializzati in computer da gioco più famosi al mondo. È di proprietà dell’americana Dell. I computer della Alienware sono contraddistinti da un design ricercato e accattivante, impreziosito dall’iconico logo con la testa di alieno. In Italia, a differenza di altri brand come Asus ROG e Lenovo Legion, si trovano difficilmente nei negozi di elettronica, la distribuzione nel nostro paese è quasi interamente affidata al sito ufficiale del produttore.