Bright 2: il film sequel di Netflix è ancora in lavorazione

Un articolo di approfondimento di Variety ha rivelato che il film sequel Bright 2 sarebbe ancora in lavorazione, con la fase di scrittura praticamente ultimata.

29—Lug—2021 / 10:50 AM

Bright è il film Netflix che ha mischiato azione e fantasy in un contesto urbano particolare, e, dopo che era stato annunciato lo sviluppo di Bright 2, le notizie sul progetto si erano un po’ fermate. Ora, grazie a Variety, è stato rivelato che Bright 2 è ancora in lavorazione ed in fase di scrittura.

Secondo il sito americano Bright 2 è vicino ad avere la sceneggiatura finale pronta. E per il film sembra essere stata assicurata la presenza di Will Smith e Joel Edgerton come protagonisti.

Un anno fa David Ayer aveva dichiarato che il sequel era in sviluppo. Ecco le parole di Ayer su Bright 2:

Ci stiamo lavorando, e speriamo che il progetto cresca presto. Si tratta di una grande opportunità per esplorare meglio questo mondo. Penso che la gente sappia che ci sono ancora tante porte da aprire. Molte persone vorrebbero sapere di più sul drago, e su tutta la storia in generale. Questo è un mondo molto ricco, e c’è ancora tanto da scavare.

Il sequel sarà nuovamente diretto da David Ayer e sarà lo stesso Ayer a scrivere la sceneggiatura, a differenza del primo film scritto da Max Landis. Inoltre torneranno nei panni degli ufficiali Daryl Ward e Nick Jakoby gli interpreti Will Smith e Joel Edgerton.