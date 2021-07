Bob Odenkirk sta meglio, lo ha comunicato il figlio Nate

Dopo la grande paura che tutti gli appassionati di serie TV hanno avuto ieri dopo la notizia del ricovero di Bob Odenkirk, è stato lo stesso figlio Nate a tranquillizzare tutti: il padre sta meglio. Attraverso un post su Twitter Nate Odenkirk ha comunicato che il padre Bob sta bene.

Successivamente anche una figura in rappresentanza di Bob Odenkirk ha dichiarato che l’attore sta in buone condizioni. Ecco la dichiarazione:

Possiamo confermare che Bob sta in condizioni stabili, dopo un incidente che è collegato a questioni legate al cuore. Lui e la sua famiglia vogliono esprime gratitudine per tutta l’attenzione che gli stanno dando i dottori, gli infermieri, e per il supporto da parte del suo cast, della squadra di lavoro e dei produttori. La famiglia Odenkirk vuole anche ringraziare tutti per gli auguri di pronta guarigione fatti nei confronti di Bob, e chiede un po’ di privacy per permettergli di recuperare al meglio le forze.