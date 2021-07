Uno di noi: nuovo trailer italiano e foto per il film con Kevin Costner

Nuovo trailer disponibile per il nuovo film con Kevin Costner e Diane Lane in arrivo domani nei cinema italiani per Universal Pictures: Uno di noi.

Kevin Costner e Diane Lane tornano a condividere la scena, dopo avere interpretato i Kent negli ultimi film con Superman, anche in Uno di noi, film drammatico diretto da Thomas Bezucha che farà domani, 29 luglio, il suo esordio nelle sale italiane.

Nel cast del film – distribuito da Universal Pictures International Italy – anche Lesley Manville, Kayli Carter, Booboo Stewart e Jeffrey Donovan.

Questa la sinossi ufficiale della pellicola:

Dopo la morte del figlio, lo sceriffo in pensione George Blackledge (Costner) e la moglie Margaret (Lane) lasciano la propria fattoria in Montana per recuperare il giovane nipote dalla custodia di una pericolosa famiglia che vive fuori dagli schemi in Dakota ed è guidata dalla matriarca Blanche Weboy. Quando capiscono che non c’è alcuna intenzione di lasciar andare il bambino, George e Margaret non hanno altra scelta di combattere per la propria famiglia e concludere quello che hanno intrapreso.