Topolino Sport Collection: Topolino celebra le Olimpiadi

Da oggi, per 6 settimane, in allegato a Topolino e ad altri periodici Disney una collezione di 6 statuette dedicate agli sport olimpici.

Da mercoledì 28 luglio inizia l’iniziativa Topolino Sport Collection, una collezione di 6 statuette in 3D in allegato a Topolino e ad altri periodici raffiguranti i personaggi Disney più amati alle prese con tante discipline sportive.



Ma lo sport si fa protagonista anche all’interno del settimanale con l’intrigante avventura “Topolino e l’oscura Finale” storia in tre puntate firmata da Tito Faraci e Libero Ermetti che ci terrà compagnia questa estate proprio durante lo svolgimento delle Olimpiadi di Tokyo.

Topolino e l’oscura finale, porterà i lettori nel mondo della “palla-a-caso”, un nuovo e strano sport che oltre a metter alla prova le doti sportive di Pippo vedrà il fiuto e la tenacia di Topolino impegnati in un avvincente giallo. Nei tre episodi di Topolino e l’oscura finale, Topolino e Pippo curioseranno quindi nel mondo dello sport e degli sportivi a “tutto campo”, come afferma Tito Faraci:

Ho voluto rendere omaggio allo sport. Raccontare lo sport – anzi, gli sport – è un eccellente spunto per affrontare temi belli e importanti come l’amicizia, la solidarietà̀, il rispetto per gli altri… Non esistono sport “minori”, sono tutti belli e importanti, e questo è un altro tema di Topolino e l’oscura finale. E poi… aspettatevi un Pippo particolarmente scatenato!

Dopo l’evento calcistico dell’anno, la Calisota Summer Cup, che ha divertito i lettori del magazine nel mese di giugno, nuove grandi emozioni sportive saranno quindi protagoniste a perrtire dal numero 3427 di Topolino (in edicola, fumetteria e su Topolino.it da mercoledì 28 luglio).

Le sei statuette della Topolino Sport Collection sono disegnate da Alessio Coppola e pensate per celebrare le discipline sportive insieme ai personaggi Disney più amati. Da Paperina campionessa di ginnastica ritmica, a Pippo alle prese con il sollevamento pesi, fino a Zio Paperone vestito da golfista, Topolino Sport Collection è perfetta per rendere ancora più ricca di sport l’estate 2021. Le prime due statuette, raffiguranti Minni tennista e Topolino schermidore, saranno in edicola con Topolino 3427 del 28 luglio. La collezione prosegue poi su Topolino 3428 (4 Agosto) e sui periodici Disney Paperino 494 (30 Luglio) e Zio Paperone 38(15 agosto).

Nel pieno del clima estivo, dunque, quale migliore compagnia sportiva se non quella di Topolino? L’appuntamento è come sempre in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 28 luglio.