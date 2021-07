They Talk, da oggi al cinema l’inquietante horror di Giorgio Bruno

Dal 28 Luglio arriva in sala un nuovissimo horror tutto italiano per la regia di Giorgio Bruno, They Talk. Inquietante e lugubre, alla scoperta di un passato oscuro.

Vision Distribution presenta una nuova pellicola horror made in Italy dai toni macabri e lugubri, che strizza l’occhio alla cinematografia di Fulci ma portando al centro del racconto una storia nuova basata su echi misteriosi proveniente dal passato del protagonista, They Talk.

Dopo Almost Dead, Giorgio Bruno torna dietro la macchina da presa con un nuovo horror, ancora più inquietante e minaccioso, mescolando echi di metacinema, folklore con quelli di una storia che prende dal passato e utilizza l’horror come spunto di analisi e sdrammatizzazione dei veri orrori della natura umana.

Il film è incentrato su un tecnico del suono Alex, il quale durante le riprese di un documentario registra per caso delle voci sinistre, non umane che cercano di metterlo in guardia da qualcosa o da qualcuno. La ricerca per scoprire il significato di quelle parole farà riaffiorare persone ed eventi misteriosi legati al suo passato, portando l’uomo di fronte ad una serie di antichi segreti riemersi dalle tenebre. E proprio come il passato che ritorna, un’onda nera, minacciosa e lugubre inizierà a tormentarlo.

Tra i protagonisti di They Talk troviamo Rocío Muñoz Morales, Jonathan Tufvesson, Margaux Billard, Sydney Rae White, Aciel Martinez Poll. Il film è prodotto da Massimo Di Rocco, Luigi Napoleone, Pier Francesco Aiello, una produzione Bartlebyfilm e Pfa Films con Vision Distribution.

They Talk vi aspetta al cinema dal 28 luglio con Vision Distribution