The Flash: Jai Courtney vuole il suo Captain Boomerang in un prossimo film

Jai Courtney vorrebbe vestire ancora i panni di Captain Boomerang, magari in un prossimo film dedicato a The Flash.

La speranza è l’ultima a morire, e, del resto, Jai Courtney è tra i pochi attori confermati con il suo Captain Boomerang in The Suicide Squad, e ciò significa che ha ancora un senso nel DC Cinematic Universe. Tutto ciò porterà però il Captain Boomerang di Jai Courtney ad essere protagonista in uno dei prossimi film con Flash, nel ruolo del villain? L’attore chiaramente se lo augura.

Parlando a Comicbook.com Jai Courtney ha così parlato di questa possibilità:

L’idea di vedere Captain Boomerang in uno dei prossimi film di Flash sarebbe forte, anche se non so cosa sta succedendo con The Fash. Penso che però Boomerang sarebbe un grande villain per lui. Loro comunque hanno il mio numero, se le persone vorranno vedere questa cosa saranno entusiaste all”idea. Se ci fosse una qualsiasi possibilità di interpretare di nuovo Boomerang sarei sicuramente disponibile.

Gli appassionati di cinecomics sicuramente ricorderanno l’apparizione di Captain Boomerang contro Flash in una breve scena di Suicide Squad del 2016. Chiaramente Jai Courtney si augura che tutto questo possa ripetersi, per un film intero magari. Del resto Boomerang è uno dei nemici principali di Flash nei fumetti DC Comics.