Predator: il nuovo film s’intitolerà Skull, e sarà una storia d’origini

Parlando con Collider i produttori John Davis e John Fox hanno rivelato alcune notizie sul nuovo film dedicato a Predator, che è stato affidato per quanto riguarda la regia a Dan Trachtenberg: tra le varie informazioni riferite c’è il titolo del lungometraggio, che sarà Skull.

Secondo quanto dichiarato da John Davis e John Fox il nuovo film su Predator sarà una storia di origini, in cui si farà vedere il primo viaggio dello yautja su questo pianeta. Le riprese del lungometraggio sarebbero quasi concluse.

Davis ha anche aggiunto che la protagonista del film “sarà un’eroina femminile, perché ho sempre pensato che sarebbe stata una cosa molto interessante da proporre”. Lo stesso Davis ha poi detto:

Questo film cercherà di fare quello che ha provato a proporre il primo lungometraggio. Metterà in scena l’ingenuità di un essere umano che non si vuole arrendere, che è bravo a osservare e interpretare, ed è in grado di diventare più forte, potente e ben armato.