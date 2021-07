iOS 15: arrivano la beta 4 per sviluppatori e la terza pubblica

Apple ha rilasciato una nuova ondata di aggiornamenti per i suoi sistemi, parliamo nello specifico della Beta 3 dedicata ad iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8, tvOS 15, disponibile anche questa volta al pubblico e accessibile semplicemente recandosi sulla pagina dedicata ufficiale.

Per WatchOS 8 è necessario che il telefono collegato all’orologio sia sufficientemente vicino e che questo abbia già fatto un passo in avanti e si sia aggiornato alla beta 3 rilasciata da Apple, nonché che disponga di sufficiente autonomia (o sia collegato alla rete elettrica) al fine di non spegnersi durante l’aggiornamento e causare possibili problemi al sistema.

Assieme al nuovo aggiornamento 3 disponibile al pubblico è arrivata anche la quarta versione, tuttavia accessibile solamente agli sviluppatori, che verrà aperta a tutti da parte di Apple solo in seguito, come succede di consueto in questo processo.

Per quel che concerne le novità della Beta 4 su iOS per Safari, troviamo l’arrivo dei pulsanti Share, Ricarica, Salva nei Preferiti e la modalità lettore, questo è cambiato anche con iPad OS 15. Arriva il supporto ufficiale al MagSafe Battery Pack, cambiamenti all’icona della fotocamera, l’arrivo della shortcut per tornare alla home e delle nuove impostazioni nella sezione delle notifiche.

Troviamo poi una nuova interfaccia dell’App Store, con sezioni separate per le opzioni e angoli smussati, e una funzionalità in Foto che permette la condivisione dei ricordi, con anche un’integrazione con cui scegliere canzoni senza copyright nel caso in cui una di Apple Music non fosse disponibile. Ultima, ma non per importanza, l’app dei Messaggi vi fornirà l’opzione per scegliere se permettere che quanto condiviso con voi da determinati contatti si mostri all’interno delle applicazioni

Ricordiamo che è sconsigliato provare le beta rilasciate da Apple sui principali dispositivi che si utilizza, visto che, nonostante queste portino via via miglioramenti e stabilità con l’arrivo di aggiornamenti del software, possono compromettere l’integrità dei dispositivi per via di problemi che l’azienda non ha ancora rilevato.