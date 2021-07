Free Guy: Ryan Reynolds scherza sugli adattamenti esteri, quello italiano in particolare

Ryan Reynolds è protagonista di un video in cui scherza sui titoli nelle altre lingue di Free Guy - Eroe per Gioco, soffermandosi su quello italiano.

Capita spesso che il titolo di un film subisca un cambio o una qualche forma di adattamento, magari semplicemente aggiungendo qualcosa nella lingua d’arrivo. Proprio come nel caso di Free Guy, il film Twentieth Century Studios in arrivo l’11 agosto, che nel nostro Paese si intitolerà Free Guy – Eroe per Gioco. Con la sua solita verve, Ryan Reynolds scherza su questa cosa in un nuovo video promozionale, finendo per fare i complimenti al suo doppiatore italiano abituale, Francesco Venditti.

Diretto da Shawn Levy, il film è interpretato da Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar e Taika Waititi.

Questa la sinossi della pellicola:

In Free Guy – Eroe per Gioco, un impiegato di banca che scopre di essere un personaggio all’interno di un videogioco open world decide di diventare l’eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. In un mondo senza limiti, il protagonista è determinato a diventare colui che salverà il suo mondo a modo proprio…prima che sia troppo tardi.

Leggi anche: