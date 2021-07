Lucy Liu ritorna sul litigio avuto con Bill Murray sul set di Charlie’s Angels: “Mi disse cose inaccettabili”

Sembra che i lavori sul set del film del 2000 dedicato a Charlie’s Angels non siano stati tranquillissimi, considerando che di recente Lucy Liu ha raccontato di un violento confronto avuto con Bill Murray durante le riprese.

Ecco cosa ha raccontato Lucy Liu sul suo scontro con Bill Murray:

Sembra però che quando si è lavorato alla ripetizione della scena Bill Murray abbia iniziato ad insultarla.

Quando ho sentito quelle parole all’inizio ero meravigliata, non credevo stesse parlando con me- ha continuato la Liu- Così gli ho chiesto se si stesse rivolgendo a me, e dopo il tutto si è trasformato in un confronto tra noi due. Mi disse delle cose inaccettabili. Così mi sono iniziata a difendere e non ho nessun rammarico a riguardo. Perché non conta chi sei o da dove vieni, nessuno ha il diritto di trattare in questa maniera le persone.