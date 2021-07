Black Widow: Stephen Dorff si scusa per averlo definito spazzatura

L'attore Stephen Dorff, recentemente non aveva usato mezze misure per definire Black Widow e il genere supereroistico, ma ha finito per ritrattare.

Vi abbiamo raccontato, a inizio mese, di come Stephen Dorff, attore noto al pubblico per la sua parte preminente in True Detective e per aver interpretato il principale antagonista nel primo, storico film di Blade, abbia sparato a zero su Black Widow e il genere d’appartenenza della pellicola. “A me sembra spazzatura. Sembra un brutto videogioco” aveva in sostanza affermato.

Ebbene, le sue dichiarazioni non sono passate inosservate, catturando a loro volta le critiche dei Marvel fan, che lo hanno anche canzonato per aver lui stesso partecipato al genere e a pellicole di rango ancora inferiore.

Passate alcune settimane, TMZ ha raccolto un commento a freddo sulla questione da parte dell’attore:

Oh, io voglio bene a Scarlett, credo il tutto sia stato preso un po’ fuori dal contesto, lei è una grande attrice, un’amica di vecchia data. Mi è dispiaciuto per quel commento.

No, non l’ho visto [il film di Black Widow, ndr]. Mi piacciono quelli un po’ più dark, mi è piaciuto Iron Man, mi piace Joker, sto aspettando il nuovo Batman. Purtroppo quel giornalista mi ha beccato in un momento in cui blateravo stupidaggini… capita. Auguro il meglio a Mahershala [Ali, ndr] per il remake di Blade.

Il giornalista si è spinto fino a chiedere Dorff se è prevista la sua (improbabile) partecipazione alla pellicola.

Oh, non penso proprio, e poi è stato tanto tempo fa…

intendendo, naturalmente, l’aver partecipato al primo film.

Scuse di convenienza? Probabile. Pace fatta? Chissà. Kevin Feige lo chiamerà per inserirlo nel multiverso di Spider-Man No Way Home? Decisamente improbabile.

Leggi anche: