Alice in Wonderland: il manga di Jun Abe

Arriva in edicola, libreria e fumetteria l’adattamento manga in due volumi a cura di Jun Abe del live action Alice in Wondreland di Tim Burton.

Il film di Tim Burton, uscito nelle sale nel 2010, narra gli eventi conseguenti alle avventure raccontate nel romanzo di Lewis Carroll Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, diventando di fatto il sequel del Classico Disney degli anni ’50. Nel film, come nel manga di Jun Abe, Alice ha diciannove anni, è cresciuta e deve fronteggiare le follie della vita degli adulti. Non ricorda più nulla delle peripezie vissute quando era stata per la prima volta nel Paese delle Meraviglie. Tutto scorre liscio, finché ad una festa incontra il suo vecchio amico Bianconiglio che la conduce nuovamente in quel magico luogo in cui dovrà affrontare il Ciciarampa, terribile mostro al servizio della Regina Rossa…

Jun Abe è nato il 6 febbraio 1972 a Shizuoka. Nel 1990 ha debuttato con Nedan w iiyo (Il prezzo è giusto) su Kodansha Young Magazine n.53. La sua opera Papa mo ichido koi wo shita (Anche papà si innamorò una volta). Al momento sta pubblicando Bokyakuno Sachiko, sottotitolo in inglese A Meal Makes Her Forget, sempre su Big Comic Spirits di Shogakukan. La serie è arrivata al quindicesimo volume.

Il genio di Tim Burton e la potenza delle illustrazioni di Jun Abe si uniscono in un manga davvero speciale, che porterà ogni lettore in un mondo sospeso tra sogno e realtà.

Un titolo imperdibile per tutti i fan di Alice e per chi non vuole smettere di sognare, neanche da ‘grande’.

Il manga è diviso in due volumi al prezzo di € 9,90 acquistabili singolarmente oppure in un cofanetto speciale al prezzo di € 25,00 prenotabile dal sito Panini e su Amazon.it

Compralo su Amazon.it